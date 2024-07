10.07.2024 11:21 Dramatischer Feuerwehreinsatz in München! Mann schwerst verletzt aus Flammen gerettet

Bei einem Brand in der Hans-Sachs-Straße in München-Isarvorstadt hat ein Mann schwerste Verbrennungen erlitten. Er schwebt in Lebensgefahr.

Von Benedikt Zinsmeister

München - Die Feuerwehr hat einen Mann in München aus einer Brandwohnung gerettet. Der 51-Jährige erlitt schwere Verbrennungen. Er schwebt in Lebensgefahr! Der schwerst verletzte Mann wurde in eine Münchner Spezialklinik gebracht. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa Wie die Münchner Berufsfeuerwehr mitteilte, gingen in der Nacht auf Mittwoch gegen 3.30 Uhr mehrere Notrufe darüber ein, dass der Treppenraum eines Rückgebäudes in der Hans-Sachs-Straße in der Isarvorstadt verraucht und ein Rauchwarnmelder zu hören sei. Als die Retter am Einsatzort eintrafen, schlugen bereits Flammen aus einem Fenster des ersten Obergeschosses. Ein Atemschutztrupp eilte umgehend zur Brandwohnung, während weitere Einsatzkräfte von außen die Ausbreitung des Feuers verhinderten. Wie sich herausstellte, war der Brand im Schlafzimmer einer Wohnung ausgebrochen. Darin befand sich auch noch der 51-jährige Bewohner. Der Atemschutztrupp brachte den Schwerverletzten ins Freie und übergab ihn dem Rettungsdienst. Er wurde in den Schockraum einer Münchner Spezialklinik transportiert. Das Feuer konnte in rund eineinhalb Stunden gelöscht werden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

