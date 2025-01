Drei Feuer in München: Christbaum und Akku fordern Einsatzkräfte heraus

München - Die Feuerwehr musste in München in der Nacht auf Samstag mehrfach zu Zimmerbränden ausrücken.

Die Münchner Feuerwehr musste in der Nacht gleich mehrfach ausrücken. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Einsatzkräfte mitteilten, ereignete sich der erste Brand in Pasing in der Weinbergerstraße. Mehrere Anrufer meldeten um kurz nach 10 Uhr ein Feuer in einer Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses.

Der Bewohner rettete sich zu Nachbarn, das Feuer konnte schnell gelöscht werden, so die Feuerwehr. Zwei Personen mussten vom Rettungsdienst behandelt werden, weil sie Rauch eingeatmet hatten. Der Wohnungsinhaber musste schließlich in eine Klinik transportiert werden.

Kurze Zeit später wurde die Feuerwehr dann in die Appenzeller Straße alarmiert. Hier stand ein Christbaum in einer Wohnung im dritten Obergeschoss in Flammen. "Das Brandgut wurde ins Freie gebracht. Verletzt wurde hier niemand", so die Retter.

Das dritte Feuer ereignete sich in der Rockefellerstraße gegen 2.50 Uhr in der Früh. Ein Akku, der auf einem Regal gelegen hatte, war in Brand geraten. Das Feuer breitete sich aus und zog auch eine Zimmerwand in Mitleidenschaft. Glücklicherweise hatten sich alle Bewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen können und die Wohnung verlassen, sodass niemand verletzt wurde.

In allen drei Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Eine genaue Angabe zur Schadenshöhe in den Wohnungen konnte die Feuerwehr am Samstag noch nicht geben.