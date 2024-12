Erst gigantische Rauchwolke, jetzt Einsturzgefahr! Mehrere Verletzte bei heftigem Feuer in Seniorenheim

München - Großeinsatz für die Feuerwehr ! Im Senioren- und Pflegeheim Vincentinum in der Oettingenstraße hat es gebrannt, eine Rauchwolke war über der Stadt zu sehen. Mehrere Menschen sind verletzt, der Schaden ist enorm.

Alle unverletzt evakuierten Bewohnerinnen und Bewohner konnten bei Verwandten unterkommen oder wurden in andere Einrichtungen gebracht.

Insgesamt 60 Personen wurden laut Feuerwehr aus dem Gebäude evakuiert, fünfzehn beim Brand, der an Heiligabend gegen 14.28 Uhr gemeldet worden war, verletzt. Die Senioren kamen in Kliniken.

Mehrere Trupps gingen unter Atemschutz in den brennenden Dachboden und kämpften dort unter schwierigsten Bedingungen gegen die Flammen. Von außen wurden zudem Drehleitern eingesetzt.

Schnell standen erhebliche Teile des Dachstuhles und der historische Glockenturm in Flammen.

Wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte, war das heftige Feuer offenbar in einem Zimmer des Hauses ausgebrochen, hatte sich anschließend innerhalb nur kürzester Zeit zu einem Großbrand entwickelt.

Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis weit in die Nacht, da Teile des Daches geöffnet werden mussten. Außerdem musste die Blechfassade an dem historischen Glockenturm entfernt werden, um an über Stunden lodernde Glutnester zu gelangen.

Insgesamt waren 120 Einsatzkräfte der Münchner Feuerwehr mit fünf Drehleitern und einer Hubrettungsbühne im Einsatz sowie etwa 60 der Rettungsdienste. Um die Lage aus der Luft beurteilen zu können, wurde auch eine Flugdrohne genutzt.

Umliegende Straßen mussten von Polizeibeamten aufgrund des Großeinsatzes gesperrt werden. Die genaue Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden, der betroffene Gebäudeteil ist bis auf Weiteres unbewohnbar.

Erstmeldung: 24. Dezember, 16.03 Uhr; zuletzt aktualisiert: 25. Dezember, 8.58 Uhr