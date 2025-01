30.01.2025 11:26 Feuer-Drama im Münchner Osten: Mann verletzt, Bahnstrecke gesperrt

München: Am Rappenweg in Trudering hat es am Mittwochabend einen Feuerwehreinsatz wegen eines Brandes in einer Autowerkstatt gegeben.

Von Benedikt Zinsmeister

München - Am Mittwochabend ist in einer Autowerkstatt im Osten von München ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen waren schon von Weitem deutlich zu erkennen. © Berufsfeuerwehr München Laut Angaben der Münchner Berufsfeuerwehr wurden die Rettungskräfte gegen 18.25 Uhr über den Brand am Rappenweg in Trudering informiert. Bei Eintreffen der ersten Helfer standen bereits ein Auto und das komplette Inventar der mittleren von drei Werkstätten in Vollbrand. Ein Übergreifen auf die benachbarten Hallen konnte durch das schnelle Handeln der Feuerwehr verhindert und die Flammen innerhalb von 30 Minuten gelöscht werden. Aufgrund der "massiven Rauchentwicklung" musste die Bahnstrecke zwischen den Haltestellen Trudering und Haar vorsorglich für etwa eine Stunde gesperrt werden. München Feuerwehreinsatz Unfall bei Wartung: Arbeiter fällt von Leiter in Schacht Weitere Helfer fanden bei der Kontrolle der angrenzenden Areale einen leicht verletzten Mann. Ein Notarzt versorgte ihn vor Ort. Er musste nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Schaden schätzte die Feuerwehr auf 150.000 Euro. Feuerwehreinsatz in München-Trudering dauert zweieinhalb Stunden Das Auto und die Halle samt Inventar brannten vollständig aus. © Berufsfeuerwehr München Insgesamt dauerte der Einsatz rund zweieinhalb Stunden. Bei einer Nachkontrolle konnte keine Gefahr mehr festgestellt werden. Ob das Auto älteren Baujahres ursächlich für den Brand war, konnte vor Ort nicht sicher bestätigt werden. Die Polizei ermittelt.

Titelfoto: Berufsfeuerwehr München