07.02.2025 11:25 Feuer in Garage: Dichter Rauch führt zu unklarer Einsatzlage

Dichter Rauch hat einen Einsatzort in München so vernebelt, dass zunächst unklar war, was gelöscht wird.

Von Friederike Hauer

München - Ein Brand in mehreren Garagen im Stadtteil Maxhof forderte die Münchner Feuerwehr. Dichter Rauch versperrte die Sicht auf drei Duplexgaragen. © Berufsfeuerwehr München Am Donnerstagnachmittag war kurz nach 15 Uhr ein Feuer in einer Tiefgarage in der Riedener Straße gemeldet worden, teilten die Einsatzkräfte mit. Mehrere Löschzüge und Sonderfahrzeuge wurden daraufhin zu der Meldeadresse entsandt, berichtete die Feuerwehr. Vor Ort nahm dichter Rauch die Sicht auf das Gebäude. Erst nach dem Löscheinsatz wurde deshalb klar, dass es sich nicht um eine Tiefgarageneinfahrt, sondern um drei sogenannte Duplexgaragen handelte. München Feuerwehreinsatz Fahrer will es warm haben, wenig später steht sein Lkw in Flammen Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Nach Lüftungsmaßnahmen galt der Einsatz als beendet. Was das Feuer ausgelöst hatte, war zunächst nicht klar. Die Garagen wurden zur weiteren Handhabung an den Eigentümer übergeben, erklärte die Feuerwehr.

Titelfoto: Berufsfeuerwehr München