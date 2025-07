15.07.2025 11:28 Feuer in München-Giesing: Bewohner erleidet schwerste Verletzungen

Die Münchner Feuerwehr wurde am Dienstagmorgen zu einem Brand in der Bacherstraße in Giesing gerufen. Ein Mann wurde bei dem Feuer schwer verletzt.

Von Benedikt Zinsmeister

München - Ein Mann ist am Dienstagmorgen bei einem Zimmerbrand in München schwer verletzt worden. Alles in Kürze Mann schwer verletzt bei Zimmerbrand in München-Giesing.

Bewohnerin alarmierte Feuerwehr gegen 6:45 Uhr.

Feuerwehr löschte den Brand innerhalb weniger Minuten.

Schwer verletzter Bewohner ins Krankenhaus gebracht.

Polizei ermittelt zur Brandursache. Mehr anzeigen Die Feuerwehr war am Dienstagmorgen in der Bacherstraße in Giesing im Einsatz. © Feuerwehr München Laut Münchner Berufsfeuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 6.45 Uhr von einer Anwohnerin alarmiert. Die Frau hatte zuvor Rauch sowie einen stechenden Geruch nach verschmortem Plastik aus einem Fenster im Erdgeschoss wahrgenommen. Als die Retter am Einsatzort in der Bacherstraße in Giesing eintrafen, war bereits dichter, schwarzer Rauch sichtbar. Ein Atemschutztrupp löschte den Brand innerhalb weniger Minuten und die Feuerwehr brachte mehrere Bewohner des Mehrfamilienhauses ins Freie. München Feuerwehreinsatz Baustoffe entzünden sich auf Dach: Feuerwehr rettet Vermissten bei Löscheinsatz München Feuerwehreinsatz Gefahr im Auer Mühlbach: Bäume versperren Schwimmern den Weg Hinter dem Gebäude entdeckten die Einsatzkräfte den schwer verletzten Bewohner der Brandwohnung. Er wurde in den Schockraum einer Klinik gebracht. Wie hoch der entstandene Schaden ist, konnte die Feuerwehr nicht sagen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: Feuerwehr München