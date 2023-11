15.11.2023 10:40 Feuerwehreinsatz in München: Brennendes Auto in Tiefgarage ruft Retter auf Plan

Ein Brand im Münchner Stadtteil Schwabing hat am Dienstagnachmittag die Feuerwehr auf den Plan gerufen. In einer Tiefgarage stand ein E-Auto in Flammen.

Von Jan Höfling

München - Ein Feuer im Stadtteil Schwabing hat am gestrigen Dienstagnachmittag die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Die Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun. (Symbolbild) © Daniel Bockwoldt/dpa Mehrere Personen hatten in der Occamstraße den Brand in einer dortigen Tiefgarage gegen 15.39 Uhr aufgrund einer extrem starken Rauchentwicklung bemerkt und deshalb den Notruf gewählt, wie am heutigen Mittwoch zu dem Einsatz mitgeteilt wurde. Wie sich herausstellte, stand ein Jaguar E-Fahrzeug in Flammen. Den Kräften gelang es, das Feuer in den Griff zu bekommen und danach mit mehreren Hochleistungslüftern das Gebäude zu entrauchen. Noch während des laufenden Einsatzes wurden sechs betroffene Personen vom Rettungsdienst behandelt. Eine von ihnen musste in eine nahe gelegene Münchner Klinik transportiert werden. Am Jaguar entstand Totalschaden, außerdem wurden geparkte Autos durch Hitze und Ruß in Mitleidenschaft gezogen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

