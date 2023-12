25.12.2023 08:38 Feuerwehr im Großeinsatz: Knallgeräusche und meterhohe Flammen rufen Retter auf Plan

Feuerwehreinsatz in München! In der Nacht auf den heutigen Montag ist in Mittersendling ein Radlader in der Inninger Straße in Brand geraten und ausgebrannt.

Von Jan Höfling

München - Feuerwehreinsatz in München! In der Nacht auf den heutigen Montag ist in Mittersendling ein Radlader in Brand geraten und komplett ausgebrannt. Die Münchner Feuerwehr konnte den Brand im Stadtteil Mittersendling glücklicherweise schnell in den Griff bekommen. © Berufsfeuerwehr München Mehrere Anwohner waren in der Inninger Straße um kurz nach 2 Uhr durch laute Knallgeräusche auf den Brand aufmerksam geworden, teilte die Feuerwehr mit. Sie alarmierten sofort den Notruf. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits meterhohe Flammen in den Himmel. Die gehörten Geräusche waren auf die geplatzten Reifen der tonnenschweren Baumaschine zurückzuführen. Ein Atemschutztrupp konnte den Vollbrand in den Griff bekommen und anschließend zügig löschen. München Feuerwehreinsatz Völlig unter Schock: Mann fährt schwer verletzt selbst nach Hause Verletzt wurde glücklicherweise niemand, am Radlader entstand allerdings ein Totalschaden. In der Nacht auf den heutigen Montag war ein Radlader aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. © Berufsfeuerwehr München Die Polizei der bayerischen Landeshauptstadt hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: Berufsfeuerwehr München