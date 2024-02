Feuerwehreinsatz in München: Plane an Gerüst steht in Flammen

München - Eine brennende Plane an einem Gerüst hat im Münchner Stadtteil Au-Haidhausen für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall glücklicherweise niemand.

Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. (Symbolbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Wie die Münchner Brandbekämpfer am heutigen Mittwochmorgen mitteilten, waren am Vorabend gegen 19.15 Uhr Notrufe besorgter Menschen bei der Integrierten Leitstelle eingegangen. Diese hatten die in Flammen stehende Plane bemerkt.

Alle Versuche, das Feuer in der Ohlmüllerstraße zunächst eigenständig zu löschen, seien demnach erfolglos gewesen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte die Plane auf einer Fläche von rund einem Quadratmeter auf Höhe des zweiten Stockwerks.

Der Feuerwehr gelang es binnen Minuten, den Brand erfolgreich einzudämmen und zu löschen.

Da sich hinter der Plane ein gekipptes Fenster zu einer Arztpraxis befand, sei diese den Angaben zufolge durch die Einsatzkräfte auf einen Raucheintritt kontrolliert worden. Es konnte allerdings schnell Entwarnung gegeben werden.