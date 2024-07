Feuerwehreinsatz in Untersendling: Starker Rauch! Menschen per Drehleiter aus 5. Stock gerettet

München - Feuerwehreinsatz im Münchner Stadtteil Untersendling! Ein Brand in der Hansastraße hat in der Nacht auf Samstag die Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Die Bewohnerinnen und Bewohner hatten großes Glück im Unglück.

Mehrere Anwohnerinnen und Anwohner hatten in den frühen Morgenstunden, gegen 4 Uhr, bei der Leitstelle München angerufen und starken Rauch im Treppenhaus gemeldet. Einige von ihnen waren laut Feuerwehrangaben zuvor durch ausgelöste Rauchwarnmelder aus dem Schlaf gerissen worden.

Während der Löscharbeiten mussten fünf Personen, unter denen sich auch ein Kind befand, per Drehleiter aus dem fünften Stock gerettet werden. Weitere Bewohnerinnen und Bewohner konnten dieses ohne den Einsatz von Hilfsmitteln verlassen.

Der Rettungsdienst betreute 20 Menschen in einem Großraumrettungswagen. Drei wurden behandelt, mussten jedoch nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach rund zweieinhalb Stunden konnten alle zurück in ihre Wohnungen.