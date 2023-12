28.12.2023 08:45 Großeinsatz in Untersendling: Feuer ruft Retter auf den Plan, Bewohner macht alles richtig!

Großer Feuerwehreinsatz in Untersendling! In einem Haus in der Badgasteiner Straße im südlichen Teil von München hat es am Mittwochabend gebrannt.

Von Jan Höfling

München - Großer Feuerwehreinsatz in Untersendling! So dürften sich die Bewohner eines Hauses in der Badgasteiner Straße im südlichen Teil von München den Ausklang der besinnlichen Weihnachtstage sicher nicht vorgestellt haben. Die Münchner Feuerwehr musste am gestrigen Mittwochabend anrücken und den Brand in einem Haus in der Badgasteiner Straße löschen. (Symbolbild) © picture alliance/dpa Wie die Feuerwehr am heutigen Donnerstagmorgen mitteilte, hatte ein Bewohner am Mittwochabend gegen 19.17 Uhr den Notruf gewählt und die Retter über einen Brand in dem achtstöckigen Gebäude informiert. Zuvor hatte der Mann den Alarm eines Rauchmelders im zweiten Obergeschoss gehört. Der Anrufer brachte danach die Bewohnerin des betroffenen Appartements ins Freie, verschloss die Tür und übergab den Schlüssel den kurz darauf eingetroffenen Einsatzkräften mit dem Hinweis, den Brand im Wohnzimmer der Wohnung zu vermuten. Unter Atemschutz machte sich die Feuerwehr ein Bild von der Lage und fand im Wohnzimmer einen bereits lichterloh brennenden Sessel vor. Durch das schnelle Handeln waren die Flammen nach rund 20 Minuten gelöscht. Weitere Trupps kontrollierten die direkt über der Brandwohnung liegenden Räume. München Feuerwehreinsatz Autofahrer fast von Gerüst aufgespießt! Streben rammen sich wegen Sturm durch Windschutzscheibe Abgesehen von einer leichten Verrauchung gab es in diesem Zusammenhang glücklicherweise keine Probleme zu vermelden. Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet. Die Brandwohnung ist aufgrund der starken Verrußung durch das Feuer derzeit allerdings unbewohnbar, der Schaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

Titelfoto: picture alliance/dpa