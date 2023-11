Gartenhaus in München fackelt ab: War es Brandstiftung?

München - Im Münchner Stadtteil Schwabing ist ein Gartenhaus in Flammen aufgegangen.

Die Gartenlaube stand bereits in Vollbrand, als die Retter am Einsatzort eintrafen. © Berufsfeuerwehr München

Wie Polizei und Feuerwehr am Dienstag mitteilten, wurde der Brand in der Hirschauer Straße am Montag gegen 16 Uhr gemeldet.

Als die Einsatzkräfte an der Laube in einer Parkanlage einer Klinik ankamen, stand diese in Vollbrand.

Die Feuerwehr löschte die Flammen.

Am Gebäude entstand ein Totalschaden von mindestens 15.000 Euro.