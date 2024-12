Wenn Helfer Hilfe brauchen: Gasaustritt in Münchner Rettungswache

München - Wenn Helfer Hilfe brauchen: Ein Gasaustritt in einem Gebäude einer Rettungsdienstorganisation hat am späten Donnerstagabend die Einsatzkräfte der Feuerwehr München auf den Plan gerufen.

Angaben vom heutigen Freitagmorgen zufolge, waren die Einsatzkräfte gegen 22.30 Uhr in die Streitfeldstraße in Berg am Laim gerufen worden.

Ein Mitarbeiter hatte zuvor einen seltsamen Geruch wahrgenommen und die Kellerräume erkundet. In einem der Räume meldete ein Warngerät, das er dabei hatte, eine erhöhte Konzentration des Gases.

Er reagierte schnell, informierte umgehend alle anwesenden Kollegen, welche das Gebäude sofort verließen, sowie die Integrierte Leitstelle München.

Die Feuerwehr traf bereits kurze Zeit später an der Rettungswache ein. Ein Atemschutztrupp konnte den Kohlenmonoxidaustritt in einem Heizungsraum mittels einer weiteren Messung sofort bestätigen.