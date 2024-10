30.10.2024 17:15 Gefährlicher Brand auf Wertstoffhof in München: Polizei ermittelt

Auf dem Wertstoffhof in München-Allach in der Straße Am Neubruch ist es am Mittwochmorgen zu einem Feuerwehreinsatz gekommen.

Von Benedikt Zinsmeister

München - Auf einem Wertstoffhof in München hat es am Mittwochmorgen gebrannt. Die Polizei ermittelt zur Ursache. Die Einsatzkräfte der Münchner Berufsfeuerwehr stehen im dichten Rauch. © Berufsfeuerwehr München Wie die Münchner Berufsfeuerwehr mitteilte, bemerkten Mitarbeiter des Wertstoffhofs in Allach in der Straße Am Neubruch gegen 6.20 Uhr Rauch, der aus einer Müllpresse stieg und alarmierten die Rettungskräfte. Als die Feuerwehr eintraf, öffnete sie den Sperrmüllcontainer. Dabei schlugen den Einsatzkräften Flammen entgegen. Mit einem Schaumrohr und einem weiteren Löschrohr wurde das Feuer durch zwei Atemschutztrupps abgelöscht. München Feuerwehreinsatz Gasleitung angebohrt: Mehrere Häuser in München evakuiert Anschließend wurde der Container ausgeräumt, um alle Brandherde zu löschen. Nach etwa zwei Stunden war der Einsatz beendet. Die Feuerwehr musste den Container ausräumen, um den Brand vollständig zu löschen. © Berufsfeuerwehr München Den entstandenen Sachschaden konnte die Münchner Berufsfeuerwehr nicht abschätzen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: Berufsfeuerwehr München