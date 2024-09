Schwerer Unfall in der Altstadt: Gerüst stürzt auf Arbeiter in Baugrube

München - Bei Arbeiten auf einer Baustelle in der Altstadt wurde ein Mann von einem Gerüst getroffen und schwer verletzt.

Höhenretter brachten den Verletzten zurück an die Oberfläche. © Berufsfeuerwehr München

Wie die Feuerwehr mitteilte, stürzte das Gerüst an der Baugrube in der Neuturmstraße am Freitagmorgen gegen 9.45 Uhr um.

Bauarbeiter hatten zuvor mit einem Kran einen Treppenturm, der aus Gerüstteilen zusammengebaut war, versetzt.

Dabei stürzte der Turm aus etwa fünf Metern Höhe in die circa 15 Meter tiefe Baugrube und traf den 41-jährigen Arbeiter, der sich gerade dort aufhielt.

Glücklicherweise wurde er nicht eingeklemmt.



Ohne Treppenturm war die Baugrube nicht zugänglich, so die Feuerwehr. Sämtliche zur Rettung des Mannes nötigen Gerätschaften wurden deshalb mit einem Korb am Kran in die Grube heruntergelassen.