Großeinsatz! Küchenbrand ruft Feuerwehr auf den Plan

München - Ein Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro und eine bis auf Weiteres unbewohnbare Wohnung sind die Folgen eines Feuers im Stadtteil Harthof. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Münchner Feuerwehr war am Dienstag gefordert. © Berufsfeuerwehr München

Wie die Feuerwehr am Dienstagabend mitteilte, waren mehrere Anrufe am Mittag gegen 13.36 Uhr bei der Integrierten Leitstelle eingegangen, die Einsatzkräfte sofort in die Kämpferstraße geeilt.

Die Anrufenden schilderten demnach eine starke Rauchentwicklung und Flammen aus einem Fenster im ersten Stock, was durch die Feuerwehrleute vor Ort unmittelbar nach der Ankunft bestätigt wurde.

Den Feuerwehrkräften, die sich zunächst durch das verrauchte Treppenhaus kämpfen mussten, gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bekommen und zu löschen. Zeitgleich wurde das Gebäude kontrolliert.

Die Bewohnerin der Wohnung hatte sich vor dem Eintreffen der Retter schon in Sicherheit gebracht, andere Personen befanden sich nicht in dem Haus.

Sie wurde vom Rettungsdienst durchgecheckt und wegen ihrer Vorerkrankung zur weiteren medizinischen Abklärung in eine Münchner Klinik gebracht. Die weiteren Bewohnerinnen und Bewohner konnten hingegen in ihre vier Wände zurückkehren.