Jaguar brennt lichterloh: Luxusauto durch Feuer komplett zerstört

Ein brennender Jaguar sorgte im Stadtteil Sendling-Westpark für eine hohe Rauchsäule. © Berufsfeuerwehr München

Wie die Münchner Feuerwehr mitteile, geriet das Auto am Samstag gegen 14 Uhr in der Garmischer Straße in Brand. Gleich mehrere Anrufer hatten das Feuer demnach bei der Leitstelle gemeldet.

Beim Eintreffen der Feuerwehrleute stand der alte Sportwagen in Vollbrand. Der Fahrer hatte sein Auto rechtzeitig verlasen können und wurde nicht verletzt.

Unter Atemschutz löschten die Einsatzkräfte das stark rauchende Auto - ein Totalschaden konnte jedoch nicht verhindert werden.

Ein genauer Schaden konnte von der Feuerwehr zunächst nicht beziffert werden. .