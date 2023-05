Kinder finden winzige Amselbabys und handeln genau richtig

Vier hilflose Amsel-Küken wurden von Kindern in einem Nest entdeckt. © Berufsfeuerwehr München

Am Donnerstagnachmittag entdeckten die Kinder in der Straße "Am Hedernfeld" das Vogelnest. Sie zogen sich zurück und beobachteten die Lage aus der Ferne, teilte die Feuerwehr am Freitag mit.

Doch es tauchte keine Amsel-Mama auf, um sich um die Babys zu kümmern. Allerdings näherte sich eine Katze dem Nest - höchste Zeit einzugreifen!

Die Kinder stellten sich schützend vor die Amseln und riefen die Feuerwehr zu Hilfe.

Die Einsatzkräfte verständigten sich mit den Kindern und zogen sich nochmals zusammen zurück, um zu sehen, ob die Mutter der Küken nicht doch in der Nähe war.

Da sich nichts rührte, war die Lage klar: Den Tierbabys musste geholfen werden. Eine anwesende Feuerwehrfrau kannte sich gut mit der Versorgung von Vögeln aus und wusste Rat: Sie packte die kleinen Geschöpfe behutsam ein und wärmte sie an ihrem Bauch.

Anschließend wurden die Vögelchen zur weiteren Versorgung ins Tierheim nach München-Riem gebracht. Hier sollen sie aufgepäppelt und dann wieder in die Natur entlassen werden.