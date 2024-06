05.06.2024 15:10 MVG-Bus steht auf Landsberger Straße in Flammen!

In München hat ein MVG-Bus auf der Landsberger Straße in der Schwanthalerhöhe am Mittwochmorgen gebrannt.

Von Benedikt Zinsmeister

München - Ein Linienbus der Münchner Verkehrsgesellschaft ist am Mittwochmorgen in München in Brand geraten und hat für Verkehrschaos gesorgt. Der Bus geriet auf der Landsberger Straße in Brand. © Berufsfeuerwehr München Die Rettungskräfte wurden um kurz nach 8.45 Uhr über das brennende Fahrzeug auf der Landsberger Straße in der Schwanthalerhöhe informiert, wie die Münchner Berufsfeuerwehr mitteilte. Die Anfahrt gestaltete sich demnach schwierig, weil es durch den Bus zu Verkehrsbehinderungen kam. Als die ersten Kräfte eintrafen, stellte sich heraus, dass der Bus im Bereich der Innendecke in Flammen stand. Glücklicherweise befand sich der MVG-Bus auf einer Werkstattfahrt, somit mussten keine Menschen gerettet werden. Innerhalb von 18 Minuten konnten die Feuerwehrleute den Brand vollständig löschen. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. © Berufsfeuerwehr München Zur Brandursache ermittelt die Polizei, ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden. Die genaue Schadenshöhe kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden.

Titelfoto: Berufsfeuerwehr München (Montage)