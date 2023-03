Tram erfasst Smart: Fahrer muss von der Feuerwehr befreit werden

Der Fahrer des Smart musste von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden. © Berufsfeuerwehr München

Wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte, war der 36-jährige Smartfahrer am Dienstagnachmittag auf der Straße "Am Knie" in Richtung Landsberger Straße unterwegs.

An einer Kreuzung wollte er die Fahrtrichtung wechseln und dabei die Schienen überqueren. Eine herannahende Straßenbahn konnte aber nicht mehr rechtzeitig bremsen. Nach dem Aufprall schob die Bahn den Smart noch mehrere Meter über die Schienen vor sich her.

Der Smartfahrer und zwei Frauen in der Tram wurden den Angaben zufolge verletzt.

Während die Frauen ambulant versorgt werden konnten, waren die Verletzungen des Autofahrers mittelschwer.

Die alarmierten Notärzte empfahlen daher, den Fahrer schnellstmöglich aus seinem Smart zu befreien.