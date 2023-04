18.04.2023 17:46 Münchner Feuerwehr gefordert: Citroen geht plötzlich in Flammen auf

Am Montagnachmittag ist im Kreuzungsbereich Heidemannstraße und Lützelsteiner Straße in München ein Citroen in Brand geraten.

Von Benedikt Zinsmeister

München - Ein Auto ist im Münchner Stadtteil Freimann in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen. © Berufsfeuerwehr München Wie die Münchner Feuerwehr am Dienstag mitteilte, bemerkte der Fahrer des Citroen am Montag gegen 15.43 Uhr im Kreuzungsbereich Heidemannstraße und Lützelsteiner Straße den Brand. Sofort stieg er aus seinem Wagen. Der Mann blieb unverletzt. Ein Passant erkannte ebenfalls die missliche Lage und rief die 112. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Auto bereits in Vollbrand. Mit einem Schaum-Wassergemisch konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Am Wagen entstand ein Totalschaden. Während des Einsatzes kam es an der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen. Die Brandursache war zunächst unklar.

Titelfoto: Berufsfeuerwehr München