27.02.2024 10:00 Münchnerin bemerkt Rauch aus Steckdose und wählt den Notruf

Feuerwehreinsatz in der Implerstraße in München-Sendling am Montagabend.

Von Benedikt Zinsmeister

München - Die Münchner Berufsfeuerwehr wurde am Montagabend in die Implerstraße nach Sendling alarmiert. Die Feuerwehr bei der Brandbekämpfung. © Berufsfeuerwehr München Wie die Rettungskräfte mitteilten, bemerkte eine Bewohnerin eines mehrstöckigen Wohn- und Geschäftshauses Brandgeruch und Rauch aus einer Steckdose in ihrer Wohnung und wählte gegen 18 Uhr den Notruf. Mit einer Wärmebildkamera konnten Feuerwehrleute die Ursache schnell ausfindig machen: Eine Dehnfuge war in Brand geraten. Die Retter öffneten daraufhin die Fassade vom ersten bis zum zweiten Obergeschoss und löschten das Feuer. München Feuerwehreinsatz Feuerwehreinsatz in München: Plane an Gerüst steht in Flammen Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten in ihren Wohnungen bleiben. Zur Brandursache ermittelt das Fachkommissariat der Polizei.

Titelfoto: Berufsfeuerwehr München