Nächtliche Rettung: Mann in eisiger Isar gefangen

München - Im Stadtteil Bogenhausen wurde am frühen Sonntagmorgen unterhalb des Friedensengels ein junger Mann aus der Isar gerettet.

Unweit des Friedensengels wurde ein junger Mann aus der eisigen Isar gerettet. © Peter Kneffel/dpa

Wie die Feuerwehr am Morgen mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 4.30 Uhr zur Luitpoldbrücke alarmiert.

Passanten hatten eine Person im Wasser bemerkt und den Notruf gewählt.

Vor Ort entdeckte die Feuerwehr einen 20-jährigen Mann an, der am Ostufer des Flusses im etwa hüfttiefen Wasser stand. "Da sich in diesem Bereich eine mehrere Meter hohe Kaimauer befindet, konnte er das Gewässer aus eigener Kraft nicht mehr verlassen", erklärten die Einsatzkräfte.

Mit einer Steckleiter wurde der Mann aus seiner lebensbedrohlichen Lage gerettet und mit einer starken Unterkühlung in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert.