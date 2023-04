Schutzengel zu Ostern: Mann überlebt Sturz vor S-Bahn praktisch unverletzt

München - Wie durch ein Wunder hat ein junger Mann in München den Sturz auf das Gleis einer einfahrenden S-Bahn überlebt.

Einsatzkräfte suchten unter der S-Bahn nach dem Mann und entdeckten ihn letztlich praktisch unverletzt. (Symbolbild) © Bundespolizei München

Wie die Münchner Feuerwehr am Sonntag berichtete, war der Mann am Morgen an der S-Bahn-Station Donnersbergerbrücke unterwegs.

Mitarbeiter der DB-Sicherheit hatten beobachtet, wie er am Bahnsteig das Gleichgewicht verloren hatte und zwischen die Kante und die einfahrende S-Bahn gefallen war.

Sie rechneten mit dem Schlimmsten und setzten sofort den Notruf ab.

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst suchten unter dem Zug nach dem Mann. Als sie ihn fanden, lag er ansprechbar zwischen den Gleisen und dem Sicherheitsschacht des Bahnsteiges auf dem Schotter.

Er hatte nur leichte Abschürfungen am Hüft- und Beinbereich erlitten. Er konnte nach der Untersuchung eigenständig unter dem Zug hervorkriechen. Mit vereinten Kräften zogen ihn Feuerwehrleute dann auf den Bahnsteig zurück.