Schwerer Brand in München: Einfamilienhaus wird Raub der Flammen!

München - In München ist am Sonntagabend ein Feuer in einem Haus ausgebrochen. Die bewohnende Familie konnte sich zwar unverletzt ins Freie retten, die Flammen beschädigten das Gebäude jedoch massiv. Das Haus ist bis auf Weiteres unbewohnbar.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Haus bereits in Vollbrand. © Berufsfeuerwehr München

Laut Polizeiangaben bemerkte ein 45-Jähriger gegen 23 Uhr den Brand, weckte die restlichen drei Bewohner und alarmierte die Rettungskräfte.

Beim Eintreffen der Feuerwehr am Einsatzort in der Innerkoflerstraße in Mittersendling stand das Haus bereits in Vollbrand.

Da das Haus in Holzständerart gebaut ist, mussten die Retter nach dem Löschen der offenen Flammen, mit Rettungssägen weite Teile der Fassade und weitere Gebäudeteile öffnen, wie die Münchner Berufsfeuerwehr erklärte.

Hier schlugen immer wieder neue Flammenherde in der Isolierung des Gebäudes auf. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis Montag um 8.30 Uhr.

Ein Feuerwehrmann erlitt bei dem Einsatz mittelschwere Schnittverletzungen an den Beinen. Eine Treppe, auf der er sich gerade befand, war zum Teil eingestürzt. Er wurde in eine Münchner Klinik gebracht.