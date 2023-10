Spülmaschine fängt Feuer: Ehepaar reagiert genau richtig

Mit einem Hochleistungslüfter (l.) konnte die Küche nach dem Brand schnell entraucht werden. © Berufsfeuerwehr München (2)

Wie die Einsatzkräfte am Sonntag berichteten, kam es am Samstagabend gegen 18.15 Uhr zum Brand in der Agnes-Bernauer-Straße.

Ein Ehepaar hatte bemerkt, dass ihre Spülmaschine Feuer gefangen hatte, und umgehend die Feuerwehr alarmiert. Sie schlossen ihre Küchentür und warteten vor dem Haus auf den Löschtrupp.

"Das Ehepaar reagierte vorbildlich und blieb unverletzt", erklärte die Feuerwehr.

Nach der Installation eines Rauchschutzvorhangs an der Eingangstür konnte der Löschtrupp zur Brandbekämpfung übergehen: Das Feuer hatte sich bereits auf die Küchenzeile ausgebreitet.

Schnell war der Brand unter Kontrolle. Die Küche wurde mit einem Hochleistungslüfter entraucht, der Rest des Hauses blieb dank der umsichtigen Maßnahmen vom Qualm unberührt.