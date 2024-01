Sturmtief "Jitka" in München: Blechdach am Justizpalast droht abzureißen

München - Sturmtief "Jitka" über München hat die Feuerwehr am Mittwoch gut beschäftigt.

Das Blechdach am Justizpalast in München musste von Höhenrettern gesichert werden. © Bildmontage: picture alliance / dpa, Berufsfeuerwehr München

Wie die Einsatzkräfte am Donnerstag mitteilten, blieben größere Schäden durch Windböen am Mittwoch glücklicherweise aus.

Schon am Morgen musste die Feuerwehr zu einem Kran ausrücken, der ein Dach in der Isarvorstadt beschädigt hatte (TAG24 berichtete).

Weitere Einsätze fanden über den ganzen Tag verteilt statt: So riefen umgestürzte Bauzäune, Bäume oder abgebrochene Äste vielerorts die Feuerwehr auf den Plan.

Brenzlig wurde es in der Elisenstraße am Justizpalast: Hier hatte sich das Blechdach in 25 Metern Höhe auf einer größeren Fläche gelöst.

Die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr rückte an und installierte eine Sicherung auf dem steilen Dach. Anschließend wurde das gelöste Blechdach mit mehreren Holzlatten am Dachstuhl verschraubt. Der Einsatz nahm zwei Stunden in Anspruch.