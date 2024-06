Tierisch viel los! Feuerwehr rettet gleich mehrere Geschöpfe in Not

Am Mittwochvormittag hatte sich zunächst eine Dame aus dem Stadtviertel Fasanerie bei der Polizei gemeldet, weil sie eine Schlange in einem Lichtschacht im Schafgarbenweg entdeckt hatte.

Neben mehreren Bienenschwärmen wurden auch ein Eichhörnchen und eine Schlange in Sicherheit gebracht, teilten die Retter am Donnerstag mit.

Am Nachmittag dann der nächste tierische Einsatz: In einem Keller in der Parkstraße an der Schwanthalerhöhe waren zwei junge Eichhörnchen gefangen. Eins der Tierchen fand selbst wieder den Weg nach draußen - das zweite war auf Hilfe angewiesen: In einer Tierrettungsbox konnte der kleine Patient sicher zur Feuerwache 6 gebracht werden.

Weil es zu schwach war, wurde es schließlich zur Pflege an die Eichhörnchenauffangstation übergeben.