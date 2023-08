19.08.2023 10:28 Überschwemmung: Feuerwehr muss Straße für den Verkehr sperren!

Überschwemmung in der Balanstraße in München! Am gestrigen Freitag ist eine große Menge Leitungswasser an verschiedenen Stellen aus dem Boden ausgetreten.

Von Jan Höfling

München - Überschwemmung in der Balanstraße in München! Am gestrigen Freitagnachmittag ist plötzlich eine große Menge Leitungswasser an verschiedenen Stellen aus dem Boden ausgetreten. Ein größerer Einsatz war die Folge. Die Balanstraße in München musste gesperrt werden. © Berufsfeuerwehr München Wie die Feuerwehr am Samstagmorgen mitteilte, hatten Passanten am Vortag gegen 15.14 Uhr den Wasseraustritt bemerkt und den Notruf gewählt. Neben einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und der Polizei waren auch Angestellte der Stadtwerke kurz darauf vor Ort. Zu diesem Zeitpunkt war die Straße aber bereits nahezu vollends von Wasser bedeckt. Die Einsatzkräfte sperrten die Balanstraße deshalb zwischen Hochäckerstraße und Ständlerstraße in beide Richtungen komplett für den Verkehr ab und suchten mit Besenstielen nach verstopften Gullys, damit das Wasser entsprechend abfließen konnte. München Feuerwehreinsatz Hund springt vom Wehr in die Isar: Frau reagiert sofort Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke arbeiteten demnach währenddessen daran, die Schadensstelle zu lokalisieren. Gegen 18 Uhr stellte das hinzugezogene Baureferat zusätzlich fest, dass der Mast einer Ampelanlage unterspült worden war. Da aufgrund dessen die akute Gefahr bestand, dass dieser umstürzen könnte, wurde die Feuerwehr, die eigentlich um 16.45 Uhr die unterstützende Arbeit eingestellt hatte, erneut alarmiert, um den Mast zu fällen. Überschwemmung in Balanstraße in München: Wasserrohrbruch der Auslöser Die Balanstraße war im betroffenen Bereich zwischen Hochäckerstraße und Ständlerstraße der Feuerwehr zufolge auch am Samstagmorgen noch gesperrt. Die zuständigen Stellen würden aber mit Hochdruck an der Beseitigung der Leckage arbeiten. Weshalb es zu dem für die Flutung verantwortlichen Wasserrohrbruch kam, ist noch unklar. Zu eventuell betroffenen Haushalten, der Dauer der Reparaturarbeiten und der Höhe des Sachschadens liegen derzeit keine Informationen vor.

Titelfoto: Berufsfeuerwehr München