Unfall bei Wartung: Arbeiter fällt von Leiter in Schacht

München - Bei einem Unfall ist ein Arbeiter am Freitagmorgen in einen Schacht gefallen.

An einem Flaschenzug konnte eine Trage in die Tiefe hinabgelassen werden. © Berufsfeuerwehr München

Wie die Münchner Feuerwehr mitteilte, sollten mehrere Arbeiter am Schacht an der Osterwaldstraße Wartungsarbeiten durchführen.

Beim Abstieg gegen 7.44 Uhr fiel ein 53-jähriger Arbeiter von der Leiter und stützte auf eine Plattform. Seine Kollegen wählten sofort den Notruf.

Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr versorgten zuerst den Mann und beratschlagten sich dann über die Bergung.

Schließlich wurde eine Drehleiter über dem Schacht in Stellung gebracht. So konnte eine Schleifkorbtrage an einem Flaschenzug zu dem Verunfallten hinabgelassen werden.