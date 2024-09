13.09.2024 08:33 Zigarettenkippe löst komplizierten Einsatz in Münchner Hotel aus

In einem Appartementhotel an der Schwanthalerhöhe in München sorgte eine Zigarettenkippe für einen Einsatz der Feuerwehr.

Von Friederike Hauer

München - Eine unachtsam weggeworfene Zigarette sorgte an der Schwanthalerhöhe für einen längeren Einsatz der Münchner Feuerwehr. Eine Zigarettenkippe löste in einem Schacht in München ein Feuer aus. (Symbolbild) © Patrick Pleul dpa/lbn Gästen eines Appartementhotels in der Heimeranstraße war in der Nacht zu Freitag gegen 2.30 Uhr Rauch im Gebäude aufgefallen. Wenig später schlug dann auch der Rauchwarnmelder im Treppenhaus an. Die Sucher nach der Ursache des Rauchs wurde für die Einsatzkräfte zur Herausforderung: Das Haus war vom Keller bis zum Dachgeschoss verqualmt. Alle Gäste mussten das Hotel zur Sicherheit verlassen. Auf der Suche nach dem Brandherd wurden auch die Nebengebäude und das Dach über eine Drehleiter kontrolliert - jedoch ohne Erfolg. Bei genauer Erkundung der Kellerräume entdeckten die Einsatzkräfte dann einen weiteren Raum, in dessen Lichtschacht hatte Unrat gebrannt. "Durch eine Zigarettenkippe, die von außen durch den Lichtschacht gefallen war, war das Feuer samt starker Rauchentwicklung entstanden", erklärte die Feuerwehr. Nach der Lüftung des Gebäudes konnte die Polizei die Einsatzstelle nach zweieinhalb Stunden von der Feuerwehr übernehmen. Die Gäste durften in ihre Zimmer zurückkehren.

