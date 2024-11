22.11.2024 08:04 Zimmerbrand ruft Retter auf den Plan: Zwei Frauen müssen ins Krankenhaus

Von Jan Höfling

München - Ein Brand in der Caroline-Herschel-Straße hat in der Messestadt Riem am gestrigen Donnerstagabend die Münchner Feuerwehr auf den Plan gerufen. Zwei Frauen mussten von den Rettern ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun. (Symbolbild) © Daniel Bockwoldt/dpa Als die Einsatzkräfte nach dem Notruf, der gegen 22.15 Uhr eingegangen war, vor Ort eintrafen, wurden sie vor dem Mehrfamilienhaus von einer Bewohnerin der Brandwohnung erwartet. Eine zweite hatte sich derweil zu Nachbarn geflüchtet. Die Feuerwehrleute stellten in den betroffenen vier Wänden eine starke Verrauchung und Flammen im Wohnzimmer fest. Sofort kam ein Atemschutztrupp mit einem Hohlstrahlrohr zum Einsatz. Der Brand konnte dadurch glücklicherweise schnell gelöscht. Anschließend wurde die Wohnung von den Kräften mit Hochleistungslüftern entraucht. Die Frauen (55, 87) kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen für eine Behandlung in Münchner Krankenhäuser. Zur Höhe des bei dem Feuer entstandenen Sachschadens liegen derzeit keine Informationen vor. Die Polizei der bayerischen Landeshauptstadt hat die weiteren Ermittlungen zur genauen Ursache des Brandes aufgenommen.

