Grüne kritisieren Lücken bei HIV-Praxen in Bayern

München - Die Grünen kritisieren Defizite bei der Versorgung von HIV-Positiven in Bayern . In drei Regierungsbezirken gibt es nur eine oder gar keine HIV-Schwerpunktpraxis. Das ergab eine Landtagsanfrage aus der Partei.

Florian Siekmann (28, Grüne) hat die Problematik erklärt. © Angelika Warmuth/dpa

Die Folge: HIV-Positive müssen in Teilen Bayerns entsprechend weite Wege auf sich nehmen, um eine spezialisierte Arztpraxis aufzusuchen.

In der Oberpfalz und Niederbayern gibt es jeweils nur eine HIV-Schwerpunktpraxis, in Oberfranken keine, wie eine Landtagsanfrage des Grünen-Abgeordneten Florian Siekmann (28) nun ergab.

"Betroffene müssen für die lebensrettende Behandlung oft durch den ganzen Regierungsbezirk reisen und noch weiter", kritisiert er. Zusammen mit seinen Fraktionskollegen fordert er deswegen einen Ausbau der flächendeckenden Versorgung.

Die insgesamt 25 vorhandenen HIV-Schwerpunktpraxen in Bayern sind der Antwort des Gesundheitsministeriums zufolge sehr ungleich verteilt: In Oberbayern sind es 13 - zehn davon in München. In Mittelfranken finden sich demnach vier Schwerpunktpraxen, in Unterfranken sowie in Schwaben jeweils drei.