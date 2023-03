München: Frauenleiche in Isar gefunden! Polizei sucht dringend Zeugen

München - Schrecklicher Fund in der Isar: Auf Höhe der Mariannenbrücke ist eine Frauenleiche entdeckt worden!

Eine Münchnerin ist tot in der Isar entdeckt worden. Die Kriminalpolizei hofft im Zuge der Ermittlungen auf Hinweise. © Montage: Daniel Karmann/dpa, Polizeipräsidium München

Wie die Polizei der bayerischen Landeshauptstadt am Sonntagmittag mitteilte, hatten Mitarbeiter der Stadt bei der Reinigung eines Auffangbehälters für Holz und Laub am Mariannenplatz 2 am Morgen des 6. März gegen 8 Uhr die leblose Frau gefunden.

Der Kriminalpolizei zufolge handelt es sich bei der Toten, deren Leichnam von der Feuerwehr aus dem Auffangrechen geborgen wurde, um die 30 Jahre alte Donia G. aus München. Letztmals Kontakt mit Angehörigen hatte sie am 4. März gegen 12 Uhr.

Bei einer bereits durchgeführten Obduktion der Münchnerin wurden laut den Beamten keinerlei Hinweise auf eine Gewalteinwirkung festgestellt.

Die genauen Hintergründe sind demnach noch ungeklärt, weshalb die zuständigen Ermittler nun auch auf Hilfe durch die Bevölkerung hoffen.



Das Kommissariat 12 der Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen zu dem Todesfall.