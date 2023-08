Mann mit Kopfverletzungen gefunden: 36-Jähriger liegt im Koma, Polizei steht vor Rätsel

Die Polizei ermittelt zu dem Fall, steht allerdings vor einem Rätsel. Die Münchner Beamten setzen deshalb auch auf einen Zeugenaufruf. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Wie die Beamten am Dienstagmittag zu dem Fall mitteilten, hatte die Angestellte den 36-Jährigen am zurückliegenden Donnerstag gegen 8 Uhr mit erheblichen Verletzungen am Kopf vorgefunden.

Der von der Frau sofort alarmierte Rettungsdienst brachte den Schwerstverletzten nach einer Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Derzeit liegt der Mann im Koma.

Wie es zu den folgenschweren Verletzungen kam, ist den Angaben zufolge bislang noch unklar.

Eine Fremdeinwirkung kann demnach aktuell nicht ausgeschlossen werden, weshalb das Kommissariat 24, das bei Körperverletzungsdelikte zuständig ist, der Kriminalpolizei München die Ermittlungen führt.

Im Zusammenhang mit diesen suchen die Beamten nach Zeugen.