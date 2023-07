So isst München: Spätzle am beliebtesten, Bogenhausen am knausrigsten beim Trinkgeld

München - In der Maxvorstadt gibt's Burger, in Laim bevorzugt man die deutsche Küche: Der Lieferdienst Wolt hat das Bestellverhalten seiner Kunden in München innerhalb der letzten zwölf Monate analysiert und ist dabei auf einige Kuriositäten gestoßen.

Spätzle, Pasta und Cheeseburger sind in München beliebt. © Peter Kneffel/dpa

Der fleißigste Münchner Besteller orderte demnach satte 633 Mal innerhalb eines Jahres bei dem Lieferdienst. Das sind durchschnittlich gut 1,7 Bestellungen pro Tag.

Eine weitere Kuriosität: Das am häufigsten bestellte Essen eines Münchners. 75 Mal ließ sich ein Kunde innerhalb von zwölf Monaten einen Karottenkuchen nach Hause schicken. Im Schnitt macht das einen Karottenkuchen alle fünf Tage.

Das Gericht, das am häufigsten in der bayerischen Landeshauptstadt bestellt wurde, war Spätzle, gefolgt von Pasta und Cheeseburger.

Im Bereich des lokalen Einzelhandels stand Augustiner Helles ganz oben im Kurs, darauf folgten Paulaner Spezi und Semmeln.

Der Lieferdienst ging auch der Frage nach: Was waren die absurdesten Lieferanweisungen. Hier einige Schmankerl:

Bitte anrufen, nicht klingeln. Sonst muss ich meiner Mitbewohnerin was abgeben.

Um zu mir zu kommen, musst du den Drachen (Nachbars Katze) besiegen und 1 Rätsel lösen (Klingel kaputt). Du schaffst das!

Meine Eltern wissen nicht, dass ich bei Wolt bestellt habe. Kannst du die Donuts bitte in eine neutrale Tüte packen?



Eine Umfrage unter 297 Wolt-Kurieren in München ergab außerdem, dass es in Bogenhausen am wenigsten Trinkgeld gibt. Demnach ist man in der Ludwigvorstadt und der Isarvorstadt am spendabelsten.