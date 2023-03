Tiefgarage vor Prachtfassade? Sorge um Münchner Maximilianstraße

München - Das Erscheinungsbild der noblen Maximilianstraße in München mit ihren prachtvollen Fassaden ist nach Ansicht des bayerischen Generalkonservator Mathias Pfeil (62) in Gefahr.

Die Maximilianstraße entstnad in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. © Sven Hoppe/dpa

"Die Maximilianstraße ist neben der Ludwigstraße der wichtigste einheitlich gestaltete Straßenraum des 19. Jahrhunderts in München", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in München. Anlass sind die Pläne der Stadt, die Einfahrt für die Opern-Tiefgarage vom Max-Joseph-Platz in eben die Luxus-Einkaufsmeile zu verlegen.

Notwendige verkehrstechnische Bauten wie Zu- und Abfahrten zur Tiefgarage oder Brüstungswände würden das Erscheinungsbild der Straße in der Wirkung massiv beeinträchtigen, warnt der Experte.



König Maximilian II. hatte nach Angaben des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege (LfD) um 1850 bei Architekt Friedrich Bürklein für die rund 1,5 Kilometer lange Strecke zwischen Max-Joseph-Platz und Maximilianeum extra einen neuen Baustil bestellt und beispielhaft verwirklichen lassen: den Maximilianstil.

In der Denkmalliste werde der Prachtstraße ein europäischer Rang zuerkannt, vergleichbar mit Pariser Boulevards und Avenuen oder der Ringstraße in Wien. Innenminister Joachim Herrmann (66, CSU), früher auch für Bau zuständig, nannte die Maximilianstraße 2015 einen Glanzpunkt in Bürkleins Werk. Dieser hatte auch das Gebäude der Regierung von Oberbayern und das Maximilianeum, den Sitz des Landtags, geschaffen.

Heute ist die Straße auch wegen der Luxusgeschäfte berühmt, die reiche Kunden aus aller Welt anlocken.