Münchner Polizei kann Schlimmstes verhindern: Frau hört Schreie aus Isar und reagiert genau richtig!

Beamte der Münchner Polizei konnten nach einem Notruf das Schlimmste verhindern und einen Mann (54) aus der Isar retten. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wie die Beamten am Freitagmittag mitteilen, hatte die Frau, die ihren Wohnsitz ebenfalls in München hat, am Donnerstagmorgen etwa gegen 8.30 Uhr den 54-Jährigen in der Isar ausgemacht, als dieser sich nördlich der Ludwigsbrücke im Fluss befand.

Der Münchner hielt sich demnach an der Mauer einer dort befindlichen Kanalbefestigung fest. Er rief laut um Hilfe, was die 53-Jährige wahrnahm.

Die unmittelbar in den Stadtteil Au ausgerückten Einsatzkräfte konnten den in Not geratenen Mann, der sich fast schon komplett unter Wasser befand, entsprechend kurz vor dem Wehrsteg lokalisieren.

Während sich der 54-Jährige an einem Eisenring der etwa zwei Meter hohen Uferbefestigung festhielt, rief er den Beamten zu, keine Kraft mehr zu haben.

Zwei Polizeibeamte reagierten deshalb umgehend und sprangen ins Wasser, um dem Mann schnellstmöglich zu Hilfe zu kommen. Gesichert wurden beide dabei von den übrigen Streifenbesatzungen mit einem Wasserrettungsseil.