Eintritt auf der Wiesn? Brauerpräsident fordert neue Oktoberfest-Regelung

München - Bayerns Bierbrauerpräsident Georg Schneider (60) hatte die Idee, Eintrittspreise für das Münchner Oktoberfest einzuführen. Als Grund dafür nannte er die stetig steigenden Bierpreise.

Georg Schneider (60) fordert Eintritt für die Wiesn. © Felix Hörhager/dpa

"Bei einer Veranstaltung wie dem Oktoberfest sollte man darüber nachdenken, Eintritt zu verlangen", sagte der Präsident des Bayerischen Brauerbundes der "Augsburger Allgemeinen" (Dienstag). "Bei Veranstaltungen wie dem Oktoberfest müssen wir darüber nachdenken, ob Bier die Haupt-Kalkulationsgrundlage für alle Kosten sein kann."



Doch der Wiesn-Chef Christian Scharpf (53) (SPD) erteilt der Idee eine klare Absage. "Das Oktoberfest ist ein Volksfest und kein Freizeitpark", sagte der Wirtschaftsreferent der Stadt München der Deutschen Presse-Agentur. "Ein Eintritt passt überhaupt nicht zum Volksfestcharakter der Wiesn und kommt nicht infrage."

Der SPDler kann Schneiders Vorschlag nichts abgewinnen. "Die Wiesn ist für jeden und jede da, nicht nur für die, die sich einen teuren Eintritt leisten können", sagte er der dpa.

"Die Gäste, die nur durchschlendern und die Atmosphäre genießen wollen, sind genauso willkommen wie die, die in den Bierzelten feiern oder sich in einem Fahrgeschäft vergnügen wollen."