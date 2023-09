Gewalteskalation auf der Wiesn: Brüder schlagen Mann krankenhausreif

München - Auf dem Oktoberfest sollen zwei Brüder aus Großbritannien auf einen am Boden liegenden jungen Mann aus Nordrhein-Westfalen eingeschlagen und ihn schwer verletzt haben.

Eine Wiesn-Streife geht über das Festgelände. Am Montag mussten die Beamten gleich mehrere Männer mit zur Wache nehmen. © Peter Kneffel/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, verletzte der 22-jährige Brite das 25-jährige Opfer bei der Tat am Montagabend mit einem Korkenzieher mehrfach im Gesicht und an einem Auge.

Beamte der Wiesnwache nahmen den Mann mit dem Korkenzieher und seinen mutmaßlich beteiligten 25-jährigen Bruder fest.

Der zusammengeschlagene Mann wurde nach dem Vorfall gegen 22.30 Uhr in ein Krankenhaus gebracht. Der Grund der Auseinandersetzung sei noch unbekannt.

Die Brüder wurden angezeigt und in eine Haftanstalt gebracht.

Ein Ermittlungsrichter sollte über das weitere Vorgehen gegen sie entscheiden.