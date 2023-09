Wiesn-Ärzte startklar: In diesem Jahr nutzen die Retter erstmals künstliche Intelligenz!

Peter Aicher (r.), Chef der Aicher Ambulanz, und Clemens Baumgärtner (CSU), Referent für Wirtschaft und Arbeit der Landeshauptstadt München und Wiesn-Chef, in der Einsatzzentrale der Oktoberfest-Sanitätsstation. © Sven Hoppe/dpa

Die künstliche Intelligenz werde Ärzten und Sanitätern helfen, schneller und sicherer mit den ausländischen Gästen zu kommunizieren, erläuterte am Mittwoch die Aicher Ambulanz, die seit 2018 den Sanitätsdienst auf dem Fest sicherstellt. Rund 450 Sanitäter und 55 Ärzte sind an den 18 Festtagen ab Samstag im Einsatz.

Weil im vergangenen Jahr bei nasskaltem Schmuddelwetter einige Patienten unterkühlt in der Sanitätsstation ankamen, sind heuer erstmals beheizbare Tragenauflagen zum Einsatz. Allerdings hoffe man für dieses Jahr, "dass das Wetter uns einen schönen Spätsommer beschert", sagte Michel Belcijan, Betriebsleiter der Aicher Ambulanz.

Zum ersten Mal werden mit Ohr-Sensoren schon auf dem Weg übers Festgelände zur Station Körperkerntemperatur, Sauerstoffsättigung des Blutes und Pulsfrequenz der Patientinnen und Patienten gemessen. Sie können damit auch in der Station besser überwacht werden.

Erneut gibt es ein Telemedizin-System. Sanitätsteams, die mit Tragen zu Patienten eilen, können via Kamera-Brille und dieses Jahr zudem mit Bodycams die Lage vor Ort in Bild und Ton an einen Arzt in der Station übertragen - der dann rasch Handlungsempfehlungen geben kann.