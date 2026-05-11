Wiesn ist kein Ballermann: Jetzt werden die Schampus-Duschen verboten

München - Eine gefährlich überfüllte Wiesn 2025, Schampus auf dem Bierfest - und ein Streit um die Zelte mit bisher ungekannter Tragweite: Vier Monate vor dem Anstich am 19. September ist die Debatte um das größte Volksfest der Welt in seiner Heimatstadt München voll im Gange.

Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause (35, Grüne) – hier beim Anstich auf dem Gelände einer Giesinger Brauerei – sieht die Wiesn als Fest des Bieres, nicht des Champagners. © Peter Kneffel/dpa

Die Stadt schärft bei den Sicherheitsmaßnahmen für das Oktoberfest nach – und stellt ein paar weitere Regeln auf.

Nachdem die Entscheidungen zuletzt vertagt worden waren, will der Stadtrat an diesem Montag mehrere Neuerungen auf den Weg bringen – obwohl im Plenum eigentlich die Amtseinführung des neuen Oberbürgermeisters Dominik Krause (35, Grüne) im Mittelpunkt stehen sollte.

Der sagt mit Blick auf seinen ersten Anstich: "Ich freu’ mich sehr darauf und es ist mir eine gigantische Ehre."

Er sei immer gern auf die Wiesn gegangen - "früher mehr Fahrgeschäfte, heute mehr Zelte". Er hoffe, beim Anzapfen des ersten Fasses Bier mit zwei bis drei Schlägen auszukommen.

Die Wiesn, so sagt auch Krause, ist ein Fest des Münchner Bieres. Vielleicht ist das ein Grund dafür, dort keinen Champagner zu trinken, sondern den Korken knallen zu lassen und den Schampus in einer Fontäne über andere Gäste zu gießen – wie immer wieder in sozialen Medien zu sehen war.