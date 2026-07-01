Wirte von auswärts? Oberstes Landesgericht verhandelt Wiesn-Klage im September

München - Bayerns Oberstes Landesgericht verhandelt im September eine Oktoberfest -Klage mit Zündstoff: Gestritten wird um die Frage, ob der seit über 200 Jahren von der Münchner Stadtverwaltung praktizierte Ausschluss auswärtiger Wirte vom Bierzelt-Betrieb rechtens ist.

Das Oberste Landesgericht in Bayern verhandelt ab September darüber, ob weiterhin auswärtige Wirte vom Bierzelt-Betrieb in München ausgeschlossen sind. © Peter Kneffel/dpa

Der klagende Wirt Alexander Egger will erreichen, dass die Stadtverwaltung den mutmaßlich sehr lukrativen Betrieb der großen Festzelte europaweit ausschreibt.

Er betreibt bislang ein kleines Zelt und hatte sich vergeblich um ein großes beworben.

Die Verhandlung findet im größten - und bestgesicherten – Gerichtssaal Münchens statt: Einem eigentlich für Terror- und sonstige brisante Strafverfahren gedachten unterirdischen Saal innerhalb der Mauern der Justizvollzugsanstalt Stadelheim.

Das bunkerartige Gemäuer bietet jedoch vergleichsweise vielen Zuschauern Platz, und das Gericht geht von großem Interesse an der Wiesn-Verhandlung aus.

Auf dem Oktoberfest werden alljährlich 14 große Bierzelte und 21 kleine aufgebaut – allein das Hofbräu-Zelt bietet einschließlich der Außenterrasse etwa 10.000 Menschen Platz.

In dem Verfahren geht es zwar um die Vergabe zweier große Zelte – Schottenhamel und Paulaner, deren Vergabe an die bisherigen Wirte der Kläger angefochten hat.