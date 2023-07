Sommerferien in Bayern: Hinter der Grenze tanken Urlauber meist billiger!

Fährt man allerdings weiter nach Südosten, sollte der Tankstopp unter Umständen doch noch etwas hinausgezögert werden: In Slowenien ist Super 40 Cent billiger, Diesel um 13 Cent. In Kroatien waren es am Montag 36 und 14 Cent.

Am Montag - aktuellere Vergleichszahlen liegen für die meisten Länder nicht vor - war ein Liter Super in Tschechien um 33 Cent billiger, der Liter Diesel um 30 Cent. Eine mehr als deutliche Sparmöglichkeit.

Sowohl für Diesel als auch für Superbenzin der Sorte E5 sind die entsprechenden Preise in vielen, allerdings nicht allen Ländern niedriger als in Deutschland, wie aus Daten der EU-Kommission und des Schweizer Verkehrsclubs TCS hervorgeht.

Nur kleine Unterschiede gibt es zu Italien. Dort war Benzin am Montag minimal billiger, Diesel ein paar Cent teurer.

Deutlich teurer als in Bayern tankt es sich für Dieselfahrer in der Schweiz. Dort kostete - Stand Mittwoch - Diesel rund 30 Cent mehr als in Deutschland. Für Benzin werden in der Schweiz dagegen ähnliche Preise wie in Deutschland aufgerufen.

Die entsprechend vorherrschenden Preisunterschiede beziehen sich dabei jeweils auf Länderdurchschnitte und ergeben sich nicht zwingend direkt beim Grenzübertritt in das Land. Oft gibt es in Grenznähe Angleichungseffekte, zudem praktisch überall Schwankungen der Preise von Tag zu Tag, nach Regionen, Marken und Uhrzeiten.