Trambahn springt in München über mehrere Gleise! Fahrgäste haben Glück im Unglück

München - Glück im Unglück! Eine Trambahn ist in der Innenstadt von München entgleist, verletzt wurde niemand.

In München ist in der Innenstadt eine Trambahn entgleist. © Berufsfeuerwehr München

Wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte, war es gegen 18.12 Uhr am Mittwoch im Kreuzungsbereich der Sonnenstraße und Landwehrstraße zu dem Zwischenfall gekommen, als die vollbesetzte Bahn gerade in Fahrtrichtung Stachus unterwegs war.

Bei dem Unfall sprangen mehrere Drehkränze aus den Schienen und stellten die Straßenbahn quer. Das sorgte dafür, dass nicht nur sämtliche Gleise blockiert waren, sondern auch auf der Abbiegespur zur Landwehrstraße nichts mehr vorwärtsging.

Auslöser dafür war den ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte zufolge wohl eine Weichenstörung.

Die Trambahn wieder in die Gleise zu befördern, gestaltete sich derweil als komplexes Unterfangen.

Ein Rüstwagen wurde demnach hinter der Bahn platziert, um diese per Seilwinde Stück für Stück zurückzuziehen. Dadurch gelang es den Kräften mit Muskelkraft, das erste von drei entgleisten Drehgestellen in das Gleis zu hieven.