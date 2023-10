Cyberattacken: 58 Prozent der deutschen Unternehmen von Hackern attackiert

Laut einer Untersuchung liegt die Zahl der Hackerangriffe auf deutsche Unternehmen im letzten Jahr um 12 Prozentpunkte höher als 2021. © Julian Stratenschulte/dpa

Demnach wurden 58 Prozent der deutschen Firmen ein- oder mehrmals von Hackern angegriffen, wie die in München ansässige deutsche Tochter des Unternehmens am Dienstag mitteilte.

Das waren 12 Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor.



Die deutsche Wirtschaft wird laut dem Hiscox-Vergleich mit ausgewählten Ländern relativ häufig Zielscheibe von Hackern.

In der neuen Ausgabe des jährlichen Vergleichs von acht Ländern meldeten demnach 53 Prozent der befragten Firmen Cyberattacken. Mehr Hackerangriffe auf Unternehmen als in Deutschland gab es demnach in Irland.

Der Cyber Readiness Report basiert auf einer Umfrage unter 5005 Führungskräften, IT-Managern und Fachleuten in Belgien, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Großbritannien, Irland und den USA.