Hoher Schaden bei Unfall im Kreis München: Senior verliert Kontrolle über sein Auto

Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt nach einem Unfall in Aschheim, bei dem ein hoher Schaden entstanden ist. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann mit seinem Opel am Sonntag, gegen 17.30 Uhr, auf der Saturnstraße in Aschheim unterwegs.

Demnach krachte er plötzlich gegen mehrere geparkte Autos.

Im Anschluss kollidierte er mit einem Baum, woraufhin mehrere Äste auf weitere geparkte Fahrzeuge fielen und diese beschädigten.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war eine "akute internistische Erkrankung" für den Kontrollverlust des Seniors verantwortlich.

Zeugen wählten den Notruf und leisteten Erste Hilfe bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Der 79-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Laut den Angaben entstand bei dem Unfall ein Gesamtschaden von über 50.000 Euro.