Luxus-Unfall in München: Lamborghini überschlägt sich und kracht gegen Baum

München - Bei einem Unfall mit einem teuren Sportwagen in München ist ein hoher Schaden entstanden.

Für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war der Frankfurter Ring von der Schleißheimer Straße Richtung Ingolstädter Straße komplett gesperrt. © Berufsfeuerwehr München

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich der Crash am Donnerstag gegen 19.35 Uhr auf dem Frankfurter Ring in Milbertshofen.

Demnach war ein 24-jähriger Münchner mit seinem Audi A3 von der Schleißheimer Straße in Richtung Ingolstädter Straße unterwegs. Neben ihm fuhr ein 50-jähriger Münchner mit seinem Lamborghini.

Als der Audi-Fahrer auf den Fahrstreifen nach rechts wechseln wollte, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Autos kamen nach rechts von der Straße ab.

Der Lamborghini krachte gegen einen Baum, überschlug sich und kam anschließend wieder auf seinen Rädern zum Stillstand. Der Audi prallte ebenfalls gegen einen Baum.