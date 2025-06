23.06.2025 14:03 Unfall in Schwabing: Feuerwehr muss VW aufschneiden

Bei einem Unfall in München-Schwabing am Sonntagabend wurde ein Mann in seinem VW eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Von Friederike Hauer

München - Nach einem Unfall auf einer Kreuzung im Stadtteil Schwabing musste die Münchner Feuerwehr einen eingeklemmten Mann befreien. Alles in Kürze Unfall in München-Schwabing: Feuerwehr befreit Mann aus VW.

Mann war nach Kollision eingeklemmt und musste befreit werden.

Feuerwehr schnitt Auto-Seite auf, um Mann zu retten.

Drei weitere Betroffene ins Krankenhaus gebracht.

Wie die Einsatzkräfte mitteilten, kam es am Sonntag um kurz nach 23 Uhr auf der Kreuzung der Rheinstraße mit der Leopoldstraße zum Unfall. Eine Anwohnerin hatte das Geschehen beobachtet und sofort den Notruf gewählt. Die Feuerwehr traf vor Ort auf zwei Autos, die offenbar miteinander kollidiert waren. Ein Mann war dabei in einem VW Golf eingeklemmt worden und konnte das Auto nicht selbstständig verlassen. Um ihn zu befreien, mussten die Feuerwehrleute die Seite des Wagens aufschneiden. Anschließend konnte der Mann wirbelsäuleschonend aus dem Auto geborgen und ins Krankenhaus transportiert werden. Von den drei weiteren Betroffenen mussten zwei Personen ebenfalls zur Abklärung ins Krankenhaus. Zum genauen Hergang des Unfalls ermittelt die Polizei. Während des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen im Kreuzungsbereich.

Titelfoto: Berufsfeuerwehr München