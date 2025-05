Zweites Todesopfer nach schwerem Unfall an Straßenbahn-Haltestelle

München - Knapp zweieinhalb Wochen nach einem schweren Autounfall an einer Münchner Straßenbahn-Haltestelle ist eine weitere Verletzte gestorben. Eine 79 Jahre alte Frau sei am Freitag ihren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit.

Alles in Kürze

Bei dem Unfall im Mai wurden sieben Menschen verletzt. Zwei von ihnen sind inzwischen verstorben. © Felix Hörhager/dpa

Zuvor - etwa eine Woche nach dem Unfall - war bereits eine 22-Jährige gestorben.

Am 7. Mai war ein BMW nahe der Donnersbergerbrücke an einer viel befahrenen Kreuzung in eine Straßenbahn-Haltestelle gefahren. Sieben Menschen waren laut Polizei verletzt worden, drei von ihnen schwer. Zum Zustand des dritten Schwerverletzten gab es laut einem Polizeisprecher keine Informationen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler war der 52 Jahre alte Fahrer des Unfallwagens neben dem Kleintransporter eines 34-Jährigen unterwegs, als die Fahrzeuge plötzlich zusammenstießen.

Nach dem Zusammenstoß sei der 52-Jährige mit seinem BMW von der Straße abgekommen und frontal gegen die Haltestelle gefahren.